МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но теперь данную меру должны обсудить страны-участницы Евросоюза. Байден подтвердил ввод запрета на импорт российского золота странами G7

"Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза", — пишет агентство.

Reuters также отметил, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.

Ранее британская газета Independent сообщила, ссылаясь на Даунинг-стрит, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. По данным издания, британский премьер Борис Джонсон также подтвердил этот шаг, когда прибыл на саммит G7 в Германию. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России. Запрет будет распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.