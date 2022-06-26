Reuters узнал поддержке Францией запрета на экспорт золота из России
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но теперь данную меру должны обсудить страны-участницы Евросоюза.
"Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза", — пишет агентство.
Reuters также отметил, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.
Ранее британская газета Independent сообщила, ссылаясь на Даунинг-стрит, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. По данным издания, британский премьер Борис Джонсон также подтвердил этот шаг, когда прибыл на саммит G7 в Германию. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России. Запрет будет распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото.
Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
https://1prime.ru/state_regulation/20220626/837298248.html