ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн — ПРАЙМ. В программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия 1" сообщили, что президент России Владимир Путин посетит с визитом Таджикистан на предстоящей неделе. Путин констатировал, что США перестали быть экспортером продовольствия

"На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали — ред.) Рахмоном: беседа и рабочий обед", — рассказали в программе.

Российский лидер также проведет на неделе проведет переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо в Кремле и посетит Ашхабад для участия в Каспийском саммите.