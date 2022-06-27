ТОКИО, 27 июн — ПРАЙМ. Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью, об этом, как сообщает телеканал NHK, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7 в Германии. Немцы предрекли России астрономические доходы из-за эмбарго на золото

Кроме того, Япония поддержит запрет на импорт российского золота, остановит предоставление аудиторских услуг.

"Находимся на историческом перепутье. Вопрос заключается в том, сможем ли мы сохранить мировой порядок, основанный на правилах. В рамках Совета Безопасности ООН не получается принимать достаточные меры", — приводит слова Кисиды телеканал.

Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещены для экспорта в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн, и другое оборудование.

Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.

Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 507 человек из России, 253 человек из ЛНР и ДНР, 201 российскую компанию и организацию, 11 банков.