Песков прокомментировал угрозы Запада заблокировать российское золото
Песков заявил о переходе российского золота на другой рынок при его блокировке Западом
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МОСКВА. 27 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя угрозу блокирования Западом золота из России, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие — с более законными экономическими режимами.
По словам Пескова, "если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы".