МОСКВА. 27 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя угрозу блокирования Западом золота из России, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие — с более законными экономическими режимами. Золото дорожает в ожидании запрета на его поставки на рынок из России

По словам Пескова, "если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы".