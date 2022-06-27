МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков назвал блокировку российских средств за рубежом незаконной

"В середине дня будет с докладом глава нашей финансовой разведки, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин", — сказал Песков, добавив, что доклад коснется контроля внутренних и международных финансовых потоков.

"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор президента", — также отметил пресс-секретарь.