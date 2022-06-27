МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что запрет со стороны "Большой семерки" на импорт золота будет иметь ограниченный эффект, так как российские золотодобывающие компании уже с марта начали перенаправлять свои экспортные поставки. Песков прокомментировал угрозы Запада заблокировать российское золото

По словам эксперта, решение G7 запретить импорт российского золота означает полный разрыв отношений между Москвой и двумя ведущими центрами торговли золотом — Лондоном и Нью-Йорком. Но влияние запрета будет иметь ограниченный эффект, поскольку российские компании уже с марта перенаправляют поставки покупателям в страны, не входящие в "Большую семерку".

Антонов также обратил внимание, что на сегодняшних торгах акции российских золотодобывающих компаний теряют в цене более 1,5%, в ответ на возможное такое решение G7. И так как рынок отреагировали падением, значит, компаниям придется активнее искать новых покупателей в Китае и на Ближнем Востоке, считает он.