МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана за прошедший год вырос почти на 45%, в январе-марте рост продолжался на 27%. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков рассказал подробности видеосаммита Путина и Байдена

По словам Ушакова, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на почти 45% — 1,2 миллиарда долларов, а в январе-марте увеличение продолжилось на 27%.