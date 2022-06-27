МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россия готова отвечать на недружественные шаги по ограничению транзита в Калининград, российские власти будут оценивать складывающуюся ситуацию на протяжении ближайших дней, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин обсудит с главой Индонезии вопросы продовольственной безопасности

"Этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии, о чем вы прекрасно знаете. Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов", — сказал Ушаков.

Он также напомнил о готовности властей России отвечать на недружественные шаги, которые "ни в какие ворота не лезут".