ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. Канада вводит санкции против 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК, а также 13 физических и 2 юридических лиц Белоруссии и 15 украинцев, сообщил в понедельник офис Трюдо. США повысят пошлины на некоторые позиции импорта из России

"Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет санкции <…> в отношении шести физических лиц и 46 компаний, связанных с российским оборонным сектором, 15 украинских граждан за поддержку России, а также 13 членов правительства и оборонного сектора Белоруссии и двух белорусских компаний", — говорится в заявлении правительства Канады, список конкретных лиц и компаний не опубликован.

Кроме того, страна запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование.

"Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", — сказано в пресс-релизе.

Канада также запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, которые могли бы найти применение в производстве вооружений. Под запрет попал также белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши, добавили в офисе Трюдо.