БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Держатели российских облигаций могут выиграть у США дело по заморозке ими российских активов, считает французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав. Минфин заявил о полном исполнении обязательств по евробондам

"Это совершенно незаконно, и держатели облигаций по всему миру, которые попали под удар этих "санкций", введенных США и европейцами, могут и должны подать жалобу в международные суды. Они могут выиграть, (но) проблема в том, что это будет только через 5-10 лет", — сказал эксперт РИА Новости.

Гав считает, что сообщения западных СМИ о первом за 100 лет "дефолте" России являются американской пропагандой. "Это правда, что (Россия) не смогла выплатить проценты по международным облигациям в размере 100 миллионов долларов,… однако это из-за блокады, устроенной американским центральным банком, Федеральным резервом. Такая блокада не является дефолтом, и финансовые круги это прекрасно знают", — сказал он.

Эксперт отметил, что до настоящего момента Центральный банк России всегда находил способы выплаты процентов держателям облигаций через международные и даже американские банки, тем самым обходя санкции США, и даже попытался выплатить их в рублях, однако по этим облигациям выплаты возможны только в долларах.

По его словам, целесообразность антироссийских санкций сейчас под вопросом.

"Российская валюта по отношению к доллару находится на самом сильном уровне с мая 2015 года. Так что стоимость рубля не вызывает сомнений. Что вызывает сомнения, так это западные финансовые санкции, которые повлекут серьезные последствия и для Запада", — отметил Гав.

Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России — впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".

Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".