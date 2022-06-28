МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что РФ сможет и развить промышленность, и сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе. Медведев: на технологический суверенитет выделят большие бюджетные средства

"Зависимость – это всегда плохо. Рано или поздно ее используют как рычаг давления на несогласных. Понятно, что все эти блокады и запреты – очень надолго. Наши оппоненты ждут, что либо мы пойдем к ним на поклон, либо наша экономика рухнет. Уверяют своих граждан, что "адские санкции" против России вот-вот приведут ее к краху. Придется их разочаровать. Такого не произойдет. Запад нас, как обычно, недооценивает. Или, точнее, пытается выдать желаемое за действительное", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие", — подчеркнул Медведев.

По его словам, страны, которые ввели санкции против России, являются сателлитами США, им нет особого дела до Украины и ее жителей.

"Если очистить речи наших оппонентов от высоких слов и пропагандистской шелухи, останутся простые и неприглядные мотивы подобных действий: сдерживание развития России, торговые войны, борьба за влияние на рынках, страх и заискивание перед Америкой, от которой европейские страны зависят буквально во всем. Все страны, объявившие о санкциях, являются сателлитами США, а их начальники решают свои внутриполитические задачи. Особого дела до Украины и ее народа им особо нет", — сказал Медведев.

Он добавил, что одно из главных условий обеспечения независимости и безопасности России — технологический суверенитет страны. "Особенное значение это имеет для критически важной инфраструктуры, системообразующих отраслей экономики. Под санкциями мы живем уже не первый год (не считая советского времени, там речь шла о десятилетиях). Последние пакеты, несмотря на их колоссальный размер, неожиданностью для нас не стали", — подчеркнул зампред Совбеза РФ.