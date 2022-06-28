МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград, подчеркнув, что вина всецело лежит на Вильнюсе, и Литва не задумывается об отрицательных последствиях, которые наступят именно для нее. Ушаков: Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград

"Решение о запрете транзита российских товаров, один перечень которых занимает более 60 страниц, настолько хамское, что его даже нет смысла комментировать. Лишнее доказательство того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Медведева, "здесь не спасают ссылки на то, что Литва лишь послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом".

"Ведь даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения и толкования того, что делать. Чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности. Поэтому вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него", — заявил он.

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.