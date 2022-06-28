МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Согласно вышедшим во вторник данным, в июне настроения потребителей во Франции ухудшились более существенно, чем ожидалось: отражающий их индикатор достиг минимума почти за девять лет. Причинами ухудшения настроений стало усиление обеспокоенности перспективами экономики, высокая инфляция и политическая неопределенность. Доверие немцев к экономике страны упало до рекордного минимума

Государственное агентство статистики INSEE сообщило, что индекс доверия потребителей во Франции в июне снизился до минимума с июля 2013 года 82 с 85 в мае.

Средний прогноз опрошенных Reuters 14 экономистов предполагал, что в июне индекс составит 84, и только самая низкая оценка предполагала снижение до 83.

Индикатор обеспокоенности домохозяйств перспективами инфляции оставался в июне выше долгосрочного среднего значения, но снизился третий месяц подряд.

Вместе с тем оценка перспектив экономики в целом продолжала ухудшаться и стала самой негативной с мая 2020 года, когда во Франции действовал первый и наиболее строгий локдаун.

В последние месяцы на настроения потребителей во Франции подавляюще действует высокая инфляция, а после того как ранее в июне партия президента Эммануэля Макрона потеряла абсолютное большинство в парламенте, негативное воздействие на настроения оказывает еще и политическая неопределенность.