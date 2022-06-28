МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что в Содружестве утверждено более 40 мероприятий по развитию сотрудничества в условиях западных санкций, государства-члены организации уже активизировали экономическое взаимодействие. Подписан закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ

"Был разработан перечень мероприятий в рамках СНГ, созданы специальные рабочие группы. Более 40 мероприятий разработаны и утверждены на экономическом совете СНГ с целью минимизировать негативные последствия того давления, которое оказывается в первую очередь на Россию и Беларусь. Но это давление, конечно же, коснулось и других государств. Поэтому и другие страны СНГ крайне заинтересованы во взаимодействии, чтобы помочь друг другу в этой ситуации", — сообщил Лебедев.

Председатель также подчркнул важность развития импортозамещения и противодействия санкционному давлению в рамках СНГ.