МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Эстонию из-за действующих в стране ограничений. Захарова назвала подход Европы к калининградскому транзиту "удручающим"

"В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику", — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в министерстве, эстонские таможенные органы, "прикрываясь общеесовскими санкциями", приняли решение с 10 июля запретить ввоз из России некоторых товаров, а также вывоз в страну продукции, стоимость которой превышает 750 евро. Ограничение касается не только стратегических товаров, таких как тепловизоры и дроны, но также сумок, обуви и электроники. Кроме того, из Эстонии в Россию запрещается вывозить наличную валюту.

Нарушение рестрикций может обернуться денежным штрафом и даже тюремным сроком: до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц.

"Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам", — добавили в МИД России.