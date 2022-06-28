МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Реестр позволит снизить существующую нагрузку на конечных получателей государственной поддержки, связанную со сбором документов из разных государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для формирования заявки, подаваемой в институт инновационного развития в целях получения государственной поддержки.

Закон также закрепил положения о единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских работ гражданского назначения (ЕГИС).

Ранее в пояснительной записке отмечалось, Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования при помощи ЕГИС.