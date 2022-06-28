МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин расширил возможности передачи плазмы крови для лекарств

Реестр позволит снизить существующую нагрузку на конечных получателей государственной поддержки, связанную со сбором документов из разных государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для формирования заявки, подаваемой в институт инновационного развития в целях получения государственной поддержки.

Закон также закрепил положения о единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских работ гражданского назначения (ЕГИС).

Ранее в пояснительной записке отмечалось, Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования при помощи ЕГИС.