МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешает физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о смягчении ограничения господдержки малому бизнесу

Отмечается, что такая мера позволит уравнять в правах российских и иностранных граждан в части исключительных прав на товарный знак. Как ранее пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, регистрация товарного знака на имя физлиц разрешена в Австрии, Германии, Китае, США. Из-за этого иностранцы могут регистрировать товарные знаки в России без статуса индивидуального предпринимателя.

Помимо этого, в документе содержатся положения, которые обеспечат развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности, в частности компьютерных программ и баз данных. Сегодня банки видят дополнительные риски в отношении этих двух видов нематериальных активов, поскольку они не могут проверить, выдавался ли по ним ранее заем другой кредитной организацией. Закон исправляет эту ситуацию.

Теперь если программа или база данных добровольно зарегистрирована Роспатентом, банк может обратиться в ведомство и получить подтверждение о том, что данный объект существует, а потенциальный клиент является его правообладателем. Закон вводит обязательную регистрацию залога прав на такие объекты, что создает "вторую ступень" гарантий для кредитных организаций. При этом в отношении программ, которые правообладатель не регистрировал в Роспатенте, регистрация залога не требуется.