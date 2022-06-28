МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Те, кто вводил санкции против России, должны быть очень разочарованы, так как экономику страны не удалось разрушить. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече Совета верхней палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Дерипаска сравнил санкции со скоропортящимся продуктом

"Думаю, очень разочаровали тех, кто вводил санкции, поскольку не получилось разрушить нашу экономику", — отметила Матвиенко.

Спикер также подчеркнула, что Россия несомненно справится с нынешней ситуацией, несмотря на сложности.

Однако Матвиенко добавила, что Запад не отменит антироссийские санкции. "Иногда, сталкиваясь с теми или иными (государственными) структурами, складывается впечатление, что не все до конца осознают, надеются, что все будет, как раньше. Мы все понимаем, что как раньше, не будет", — заявида спикер.