МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин снял ограничения на duty free для вылетающих из России в страны ЕАЭС

Документ приводит положения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (41-ФЗ) в соответствие с Бюджетным кодексом, предусматривая, что отпуск ценностей из Госфонда может осуществляться без правки федерального бюджета.

Целью закона, согласно пояснительной записке к нему, является возможность принятия президентом и правительством РФ "оперативных решений по отпуску ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях".

Согласно Бюджетному кодексу, сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России и сумма на их приобретение в этот фонд, предусмотренные законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную президентом или правительством РФ, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Статья 23 закона 41-ФЗ предполагает более сложную процедуру отпуска ценностей из Госфонда: сверх плана — только по решению президента на основании мотивированного представления премьер-министра с внесением соответствующих изменений в закон о бюджете. Закон позволит при чрезвычайных ситуациях обходиться без правки федерального бюджета.