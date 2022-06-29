МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Такие страны, как Саудовская Аравия, Индия и Индонезия выдвигают претензии Западу в связи с усугублением продовольственного кризиса на фоне санкций и отказываются возлагать вину за это на Россию, пишет автор французского журнала Point Николя Баверез. 

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Так, Эр-Рияд сопротивлялся давлению Вашингтона в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, Дели приостановил поставки на экспорт пшеницы и сахара, Джакарта — пальмового масла, чтобы обеспечить пищей прежде всего свое население.

"Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России", — отметил обозреватель.

Как отмечается, неприсоединившиеся страны склоняются на сторону Москвы. "Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", — указал автор.

По его словам, развивающиеся страны в этом конфликте отказались принять чью-либо сторону, полагая, что он является европейским.