2022-06-29T17:08:14+03:00

2022-06-29T17:08:14+03:00

2022-06-29T17:08:14+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220629/837331281.html

В США оценили влияние санкций на сокращение экспорта в Россию

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНТОРГ США ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЗАПАДА ПРИВЕЛИ К СОКРАЩЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПОРТА ПОЛУПРОВОДНИКОВ В РФ НА 90% Новость дополняется ПРАЙМ, 29.06.2022

экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923157.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923157.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923156.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923156.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923144.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83392/31/833923144.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60