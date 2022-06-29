МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. МИНТОРГ США ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЗАПАДА ПРИВЕЛИ К СОКРАЩЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПОРТА ПОЛУПРОВОДНИКОВ В РФ НА 90%
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https://1prime.ru/state_regulation/20220629/837331281.html
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. МИНТОРГ США ЗАЯВИЛ, ЧТО САНКЦИИ ЗАПАДА ПРИВЕЛИ К СОКРАЩЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПОРТА ПОЛУПРОВОДНИКОВ В РФ НА 90%
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220629/837331281.html
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