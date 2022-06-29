МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что антироссийские санкции Запада вводят режим беззакония. МИнБанк рассказал о влиянии санкций Великобритании на его работу

Груздев в ходе Петербургского международного юридического форума отметил существование проблемы с комплектующими, импортом, оплатой счетов и поступлением денег. "Наши западные экс-партнеры вводят режим санкций, — сказал юрист, — это не санкции, это режим беззакония: когда все, что имеет русское участите, становится токсичным".