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Российские юристы назвали санкции Запада режимом беззакония
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что антироссийские санкции Запада вводят режим беззакония. Груздев в ходе Петербургского международного... ПРАЙМ, 29.06.2022
экономика, новости, россия, запад, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что антироссийские санкции Запада вводят режим беззакония.
Груздев в ходе Петербургского международного юридического форума отметил существование проблемы с комплектующими, импортом, оплатой счетов и поступлением денег. "Наши западные экс-партнеры вводят режим санкций, — сказал юрист, — это не санкции, это режим беззакония: когда все, что имеет русское участите, становится токсичным".