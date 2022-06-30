МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В апреле текущего года реальные начисленные зарплаты в России снизились на 7,2% в годовом выражении, сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России". Об этом пишет РБК. Росстат подтвердил оценку роста российской экономики в первом квартале

Снижение зарплат на фоне западных санкций и ускорения годовой инфляции до 17,83% стало рекордным с декабря 2015 года, когда снижение составило 8,4%. Как отмечает РБК, на фоне пандемии максимальное падение составляло 2%.

При этом за январь-апрель зарплаты в реальном выражении увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Вместе с тем среднемесячная зарплата, по сообщению Росстата, в номинальном выражении в апреле составила 62 269 рублей — на 9,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди отраслей значительнее всех повысились зарплаты в как деятельности трубопроводного транспорта (+75%), почтовая связи и курьерской деятельности (+36,3%), добыче угля (+20,9%).