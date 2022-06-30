МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 8,7%, а в квартальном — на 0,8%, сообщает национальное статистическое бюро страны. ВВП России вырос в январе-мае на 0,5%

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.