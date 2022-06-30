2022-06-30T09:09:37+03:00
2022-06-30T09:09:37+03:00
2022-06-30T09:09:37+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837338442.html
ВВП Великобритании вырос в первом квартале
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 8,7%, а в квартальном — на 0,8%, сообщает национальное статистическое бюро... ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, новости, великобритания, ввп, статистика
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388738.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388738.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388737.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388736.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388736.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20220630/837338121.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
" Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
© AFP/ Isabel Infantes
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 8,7%, а в квартальном — на 0,8%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.