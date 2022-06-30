МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Розничные продажи в Германии выросли в мае, несмотря на некоторое ухудшение ситуации в продовольственном секторе. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Федеральным бюро статистики. Годовая инфляция в Германии в июне замедлилась с 7,9% до 7,6%

Розничные продажи в мае в реальном выражении увеличились на 0,6% по сравнению с апрелем.

Аналитики, опрошенные Reuter, прогнозировали рост на 0,5%.