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Розничные продажи в Германии увеличились в мае
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Розничные продажи в Германии выросли в мае, несмотря на некоторое ухудшение ситуации в продовольственном секторе. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг... ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, новости, германия, продажи, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
© AFP/ Christof Stache
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Розничные продажи в Германии выросли в мае, несмотря на некоторое ухудшение ситуации в продовольственном секторе. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Федеральным бюро статистики.
Розничные продажи в мае в реальном выражении увеличились на 0,6% по сравнению с апрелем.
Аналитики, опрошенные Reuter, прогнозировали рост на 0,5%.