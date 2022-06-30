МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов заявил, что "Америка сама себя высекла" ростом инфляции. Reuters сообщает о серьезных проблемах в работе энергокомпаний США

По словам Венедиктова, на вопрос о росте инфляции в США ответил Н.В. Гоголь: "Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова".

Заместитель секретаря Совбеза полагает, что американцы и европейцы скоропоймут, что в росте цен на бензин, продовольствие и коммунальные услуги нужно винить своих лидеров, "которые лживыми обещаниями завели их в это болото, а теперь пытаются вытащить себя оттуда за паразитическую финансово-экономическая модель, как барон Мюнхгаузен за косичку".

Венедиктов также отметил, что государственный долг США не обеспечен ничем, кроме абстрактного доверия. И по хэтому доверию Америка бьет санкциями.

"Весь мир видит, как США и ЕС в стремлении наказать Россию в одночасье забыли свои мантры о неприкосновенности собственности и необходимости отделять экономику от политики", — заявил заместитель секретаря российского Совбеза.

По его словам, госдолг США и Японии сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара. "Совокупный ВВП всего мира составляет 80-90 триллионов долларов. Госдолг США на данный момент — более 30 триллионов… Долг Японии приближается к 10 триллионам", — подчеркнул Венедиктов.

Полностью интервью Венедиктова будет опубликовано на сайте РИА Новости в 11.00 мск