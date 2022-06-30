МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, ни одна из сфер не останется в стороне. Путин назвал принципы справедливого мироустройства

Политик сказал на на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, что сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства. Ни одна из сфер общественной жизни не остается в стороне: и политика, и экономика и, конечно же, право — все эти сферы ждут значительные перемены.

По словам Медведева, политику, экономику и право ждут серьезные изменения. Система международной безопасности также подвергнется трансформации. Однако нельзя допустить, чтобы это привело к взлому Устава ООН, подчеркнул зампредседателя Совбеза. Медведев отметил, что именно устоявшиеся механизмы организации не дали скатиться в пучину третьей мировой войны.