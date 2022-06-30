МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Имущество неугодных стран скоро будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Медведев сравнил санкции с актом агрессии

По словам политка, цель санкций — сделать как можно больнее большему количеству обычных граждан России. Поэтому "вполне можно допустить, что скоро имущество неугодных стран, компаний и неограниченного круга иных лиц будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений или корыстных мотивов", отметил Медведев.