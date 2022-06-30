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Медведев: решение Литвы заблокировать Калининград — русофобский приступ
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МЕДВЕДЕВ О ЗАПРЕТЕ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД: ИЗ ЕС ЛИТВУ НИКТО НА ЭТИ МЕРЫ НЕ ПОДВИГАЛ, ВОЗМОЖНО, ЭТО ИХ РУСОФОБСКИЙ ПРИСТУП ИЛИ ПРИЛЕТЕЛО ИЗ-ЗА ОКЕАНА По словам Медведева, запрет... ПРАЙМ, 30.06.2022
регионы, экономика, новости, россия, литва, калининград
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. МЕДВЕДЕВ О ЗАПРЕТЕ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД: ИЗ ЕС ЛИТВУ НИКТО НА ЭТИ МЕРЫ НЕ ПОДВИГАЛ, ВОЗМОЖНО, ЭТО ИХ РУСОФОБСКИЙ ПРИСТУП ИЛИ ПРИЛЕТЕЛО ИЗ-ЗА ОКЕАНА
По словам Медведева, запрет транзита в Калининград с политической точки зрения — это полноценный кризис. "Это угроза нашей стране, и на эту угрозу, если она сохранится, мы вынуждены будем давать ответ", подчеркнул политик, уточнив, что для составления плана действий необходимо дождаться итогов обсуждения в Евросоюзе.
Зампредседателя Совбеза также считает, что вся будущая политика России должна исходить из факта, что западные санкции приняты надолго. ""Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов. Есть сферы, в которых мы за последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то что у нас принято называть импортозамещением", — сообщил Медведев.
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