МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. МЕДВЕДЕВ О ЗАПРЕТЕ ТРАНЗИТА В КАЛИНИНГРАД: ИЗ ЕС ЛИТВУ НИКТО НА ЭТИ МЕРЫ НЕ ПОДВИГАЛ, ВОЗМОЖНО, ЭТО ИХ РУСОФОБСКИЙ ПРИСТУП ИЛИ ПРИЛЕТЕЛО ИЗ-ЗА ОКЕАНА Лукашенко сообщил о возможности Белоруссии доставлять грузы в Калининград

По словам Медведева, запрет транзита в Калининград с политической точки зрения — это полноценный кризис. "Это угроза нашей стране, и на эту угрозу, если она сохранится, мы вынуждены будем давать ответ", подчеркнул политик, уточнив, что для составления плана действий необходимо дождаться итогов обсуждения в Евросоюзе.

Зампредседателя Совбеза также считает, что вся будущая политика России должна исходить из факта, что западные санкции приняты надолго. ""Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов. Есть сферы, в которых мы за последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то что у нас принято называть импортозамещением", — сообщил Медведев.

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