МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена санкций против России и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Лавров заявил, что Европа может быть основной целью санкций США

По словам французского лидера, цена антироссийских санкций и массовой поддержки Украины велика, но необходима. "Эту цену нужно заплатить за то, чтобы Европа восстановила мир", — отметил Макрон.