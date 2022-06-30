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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837346384.html
Макрон рассказал о цене, которую Запад платит за антироссийские санкции
Экономика
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Цена санкций против России и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита... ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, новости, россия, франция, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена санкций против России и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
По словам французского лидера, цена антироссийских санкций и массовой поддержки Украины велика, но необходима. "Эту цену нужно заплатить за то, чтобы Европа восстановила мир", — отметил Макрон.