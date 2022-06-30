МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. По сообщению Еврокомиссии, Евросоюз продлевает до 2032 года отмену роуминга при поездках внутри сообщества и Европейской экономической зоны. Reuters: Евросоюз обеспокоен введением "лимита цен" на нефть

"Первого июля 2022 года вступает в силу новый улучшенный регламент по роумингу. Он продлевает действие системы "роуминг как дома" до 2032 года, благодаря которой путешественники в ЕС и ЕЭЗ могут звонить, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильным интернетом за границей без дополнительной оплаты", — говорится в сообщении структуры.

Отмечается, что речь идет о продлении отмены тарифов за роуминг внутри этого региона, которая действует с 2017 года.

Еврокомиссия отметила, что "операторы, предоставляющие услуги мобильной связи, должны будут обеспечивать доступ потребителей к использованию сетей 4G или более продвинутых сетей 5G, если они доступны в пункте назначения".