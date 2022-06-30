МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские металлурги, снижая поставки алюминия в страны Евросоюза, опасаются, что экспорт этого сырья может в будущем попасть под санкции, однако есть и альтернативные рынки. Так считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.
По словам эксперта, российские мталлурги уже начали переориентироваться на Восток на опасениях санкций Запада.
Отмечается, что по данным Евростата, Россия в апреле 2022 года поставила в европейские страны 4,3 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 26% ниже, чем в марте.
Финкельштейн также считает, что у России не будет глобальных проблем с экспортом алюминия в будущем, поскольку металл является необходимым для массы производств.