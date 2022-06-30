МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские металлурги, снижая поставки алюминия в страны Евросоюза, опасаются, что экспорт этого сырья может в будущем попасть под санкции, однако есть и альтернативные рынки. Так считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Die Welt: презренный металл вновь сработает в пользу России

По словам эксперта, российские мталлурги уже начали переориентироваться на Восток на опасениях санкций Запада.

Отмечается, что по данным Евростата, Россия в апреле 2022 года поставила в европейские страны 4,3 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 26% ниже, чем в марте.

Финкельштейн также считает, что у России не будет глобальных проблем с экспортом алюминия в будущем, поскольку металл является необходимым для массы производств.