МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина заявила, что российские суда с нефтью могут страховать отечественные страховщики. Эксперты указали на обстоятельство, увеличившее доступность страховок

По словам эксперта, договоры страхования на перевозку нефти могут заключить российские страховые компании. Перестрахованием может заняться Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).

При этом Якунина подчеркнула, что суммы страхования судов и грузов небольшие и составляют 100-150 миллионов долларов США.