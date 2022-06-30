2022-06-30T17:54:26+03:00
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2022-06-30T17:54:26+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837347711.html
Суда из России могут страховать отечественные страховщики, считает эксперт
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Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина заявила, что российские суда с нефтью могут страховать отечественные страховщики. По... ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, новости, россия, суда, страхование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина заявила, что российские суда с нефтью могут страховать отечественные страховщики.
По словам эксперта, договоры страхования на перевозку нефти могут заключить российские страховые компании. Перестрахованием может заняться Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).
При этом Якунина подчеркнула, что суммы страхования судов и грузов небольшие и составляют 100-150 миллионов долларов США.