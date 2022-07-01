МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне увеличился до 50,9 пункта с 50,8 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global. Индекс экономической уверенности россиян вырос за неделю

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global PMI обрабатывающих отраслей в июне составил 50,9, что в целом соответствует значению 50,8, зарегистрированному в мае, и свидетельствует о небольшом подъеме в состоянии российского производственного сектора в середине 2022 года. Темпы роста также были близки к среднему долгосрочному значению", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.