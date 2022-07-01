Бюро статистики Казахстана сообщило, что годовая инфляция в стране ускорилась до 14,5%
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АЛМА-АТА, 1 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня ускорилась до 14,5% с 14% месяцем ранее, сообщает в пятницу бюро национальной статистики республики.
"Инфляция в июне 2022 года в годовом исчислении составила 14,5%, за месяц – 1,6%", — сообщила пресс-служба статистического бюро.
При этом, по информации статистического ведомства, цены на продовольственные товары в республике за год повысились на 19,2%, на непродовольственные товары — на 13,2%, а платные услуги стали дороже на 9,2%.
По итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила 8,4%. Национальный банк (центробанк) Казахстана прогнозирует, что инфляция к концу текущего года сложится в диапазоне 13-15%.