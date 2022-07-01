АЛМА-АТА, 1 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня ускорилась до 14,5% с 14% месяцем ранее, сообщает в пятницу бюро национальной статистики республики. Глава Казахстана призвал укреплять транспортную взаимосвязанность на Каспии

"Инфляция в июне 2022 года в годовом исчислении составила 14,5%, за месяц – 1,6%", — сообщила пресс-служба статистического бюро.

При этом, по информации статистического ведомства, цены на продовольственные товары в республике за год повысились на 19,2%, на непродовольственные товары — на 13,2%, а платные услуги стали дороже на 9,2%.

По итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила 8,4%. Национальный банк (центробанк) Казахстана прогнозирует, что инфляция к концу текущего года сложится в диапазоне 13-15%.