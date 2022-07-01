БЕРЛИН, 1 июл — ПРАЙМ. Онлайн-издание Spiegel сообщило со ссылкой на собственную информацию, что правительство Германии возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок в Калининград и настаивает на снятии запрета. Медведев: решение Литвы заблокировать Калининград — русофобский приступ

"Федеральное правительство возмущено действиями Литвы. Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что "это транспорт из России в Россию, это разрешено", — пишет издание.

Spiegel также сообщило, что блокада Литвой перевозок в Калининград может быть отменена вскоре, в том числе по просьбе Германии.

"В споре о запрете транзита некоторых товаров в российский эксклав Калининград возникает движение. По информации Spiegel, вскоре эта мера может быть отменена — также по просьбе Германии", — пишет издание.

По информации Spiegel, федеральное правительство Германии "настаивает на исключении этого района (из пакета санкционных мер — ред/), чтобы избежать эскалации. Вполне возможно, что Брюссель опубликует так называемое руководство, то есть юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями, пишет издание.

ЕС прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Но для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории РФ, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

Литва, запретив транзит попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявляла ранее представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.