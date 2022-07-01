Путин: Россия — надежный поставщик зерна, удобрений и энергоносителей
Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком зерна, удобрений и энергоносителей
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в котором отметил надежность России как производителя и поставщика зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе в Индию.
"Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам", — сказано в сообщении.
Кроме того, лидеры договорились о продолжении личных контактов и взаимодействия на других уровнях.