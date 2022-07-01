Путин указал на ошибки, которые стали причиной роста цен в мире
Путин сообщил Моди об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению торговли и росту цен
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре президента России Владимира Путин с премьером Индии Нарендре Моди. В ходе него российский лидер рассказал об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.
"Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке", — сказано в сообщении.