МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре президента России Владимира Путин с премьером Индии Нарендре Моди. В ходе него российский лидер рассказал об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Путин: Россия — надежный поставщик зерна, удобрений и энергоносителей

"Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке", — сказано в сообщении.