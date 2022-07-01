ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии, что в плане импортозамещения нет задачи заместить "все и вся", но в критически важном производстве это носит принципиальный характер. Матвиенко предложила отложить визирование бюджета Союзного государства

"Безусловно, ключевая задача — это обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение. У нас нет цели заместить всё и вся, но в критически значимых отраслях и наукоёмких производствах достижение технологической независимости носит принципиальный характер", — сказала она.

Матвиенко отметила, что регионы воспринимают санкции и сворачивание отдельных зарубежных производств как "окно возможностей", шанс для налаживания собственных мощностей и создания новых кооперационных связей.

"Не буду называть регион, недавно встречалась с одним из губернаторов, и он рассказал, что у него в субъекте есть 850 позиций, критичных для импортозамещения. Так вот, на сегодняшний день вместе с белорусскими коллегами найдена возможность реализовать более 500 из них", — рассказала спикер.

По ее словам, это только один субъект, а если посмотреть на общую картину, то видно, как многие регионы уже активно занимают освободившиеся ниши.