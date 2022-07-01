МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому необходимо заменить импортное оборудование на отечественные аналоги.
"Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции… просто они не будут это снимать в обозримой перспективе… В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям", — отметил зампред российского Совбеза.
Медведев в ходе совещания по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок призвал сделать все необходимое для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам. По словам политика, России нужны оригинальные разработки.