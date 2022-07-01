МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому необходимо заменить импортное оборудование на отечественные аналоги. Медведев назвал призыв Украины исключить Россию из СБ ООН самопрезентацией

"Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции… просто они не будут это снимать в обозримой перспективе… В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям", — отметил зампред российского Совбеза.

Медведев в ходе совещания по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок призвал сделать все необходимое для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам. По словам политика, России нужны оригинальные разработки.