МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Североирландская газета News Letter сообщила в пятницу, что четыре главных поставщика газа и электричества в Северной Ирландии Firmus Energy, SSE Airtricity, Power NI и Click Energy значительно повышают цены, несмотря на усугубляющийся рост стоимости жизни в Британии.

По данным издания, повышение цен наступит 1 июля.

отмечается, что эти повышения затронут более половины домохозяйств страны.

"В Совете потребителей мы каждый день беседуем с потребителями, которые обеспокоены по поводу предстоящей зимы. Мы призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию.., обращаться непосредственно к поставщику за помощью с графиком платежей, прямым списанием средств и предоплатой по счетчикам", — цитирует газета слова директора по инфраструктуре и устойчивому развитию в Совете потребителей Питера Маккленагана.

Так, поставщики газа SSE Airtricity и Firmus Energy повышают тарифы на 42,7% и 24,5% соответственно, а поставщики электричества Power NI и Click Energy — на 27,5% и 11% соответственно, пишет News Letter. Сами поставщики связывают принятие таких мир с устойчиво высокими оптовыми ценами на энергоносители, сообщает телеканал ITV.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.