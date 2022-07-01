В Москве не обсуждали единый эмиссионный центр России и Белоруссии
Оверчук: Россия и Белоруссия не поднимали вопрос создания единого эмиссионного центра
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск не рассматривали вопрос создания единого эмиссионного центра.
По словам вице-премьера, такой вопрос даже не ставился. Если страны не решат пойти на "это, мы будем рассчитываться в национальных валютах", отметил Оверчук в рамках IX Форума регионов Белоруссии и России.