МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Москва надеется на достижение компромиссного решения по Калининграду с ЕС в ближайшее время. Spiegel: немецкие власти возмутились блокадой Литвы транзита в Калининград

Он подчеркнул, что соглашение по калининградскому транзиту между Москвой и Брюсселем продолжает действовать.

"Будем надеяться, что в ближайшее время удастся выйти на определённое условно компромиссное решение, смысл которого, насколько мы понимаем, в том, что из-под санкционного режима будут исключены поставки подсанкционных товаров, предназначенных непосредственно для Калининграда", — сказал он.