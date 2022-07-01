МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Москва надеется на достижение компромиссного решения по Калининграду с ЕС в ближайшее время.
Он подчеркнул, что соглашение по калининградскому транзиту между Москвой и Брюсселем продолжает действовать.
"Будем надеяться, что в ближайшее время удастся выйти на определённое условно компромиссное решение, смысл которого, насколько мы понимаем, в том, что из-под санкционного режима будут исключены поставки подсанкционных товаров, предназначенных непосредственно для Калининграда", — сказал он.