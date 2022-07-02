МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против России, приведшим к обвалу индексов американских бирж, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Bloomberg: JPMorgan рассказал об опасной близости экономики США к рецессии

"Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов (индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 с 1970 года)", — сказал Дмитриев, который сам попал под санкции Запада после начала спецоперации.

По его словам, падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на 9 триллионов долларов, став худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970 года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики США и ознаменовала начало рецессии.

"Как и полвека назад за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии. По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась", — указал Дмитриев.