ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", что иногда странам ЕС приходится плестись в ущерб себе в фарватере мейнстрима коллективного Запада. По мнению Пескова, у их лидеров, которые могут иметь разные точки зрения на текущую ситуацию в мире, чаще всего не хватает сил и внутреннего суверенитета. Японский премьер рассказал, как могут ограничить цену на российскую нефть

"Европейские лидеры — они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них, действительно, могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают", — сказал он.