ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — ПРАЙМ. Санкции Запада нацелены на то, чтобы наказывать любых несогласных и подчинять своей воле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Кремле отметили вред мейнстрима коллективного Запада для стран ЕС

"Либерализм? Сейчас говорят — неолиберальная доктрина и политика. Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли — там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом. Об этом подробно говорил президент Владимир Путин, когда объяснял гносеологию нынешнего продовольственного и энергетического кризисов, вызванных непродуманной, поспешной и явно эгоистичной политикой западных государств", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных", — добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.