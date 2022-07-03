ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — ПРАЙМ. На следующей неделе президент России Владимир Путин должен встретиться с финалистами конкурса "Лидеры России", в графике президента также совещание с кабмином по экономическим вопросам, сообщили в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1. Путин оценил роль морского и речного флота в развитии российской экономики

"На следующей неделе Путин встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"… Президент продолжит следить за ситуацией в российской экономике, он проведет новое совещание с членами правительства", — сообщили в программе.

По данным телеканала, на следующей неделе в честь Дня рыбака в Санкт-Петербурге будет поднят флаг над новыми рыболовецкими траулерами, ожидается, что Путин примет участие в церемонии дистанционно.