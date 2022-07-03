КИШИНЕВ, 3 июл — ПРАЙМ. Молдавии не стоит рассчитывать, что получение статуса кандидата на вступление в ЕС позволит ей пользоваться европейскими финансовыми фондами, заявил бывший вице-премьер страны Александр Муравский. ARD: Шольц предупреждает немцев о "социальной взрывчатке"

"Страна-кандидат в период подготовки к вступлению в ЕС получает больше возможностей напрямую использовать европейские фонды. Однако этому предшествует оценка экономической ситуации со стороны специалистов ЕС. Совместно с ними наши власти должны будут разработать "дорожную карту" и перечень требований, которым необходимо соответствовать, установить сроки их исполнения и конкретные действия", — заявил Муравский изданию Логос-пресс.

По его словам, Молдавия не может рассчитывать и на обещанные программы поддержки со стороны ЕС: процесс получения денег и раньше мог затянуться на годы, а в условиях мирового кризиса могут возникнуть дополнительные сложности.

"Закладывать в планируемые доходы можно только ту внешнюю помощь, которая уже подтверждена. Если есть соглашения и обязательства, выраженные конкретными подписанными документами с указанными в них сроками. Но не включать в него обещанные в Берлине 600 миллионов евро или другие декларации", — добавил Муравский.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В апреле в Берлине прошла международная конференция, в рамках которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро — речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Со слов президента Майи Санду, на сегодняшний день республика получила лишь 5 миллионов из обещанной суммы.