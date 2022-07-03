МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Австралия намерена ввести санкции в отношении ряда российских министров, запретить импорт российского золота, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. ARD: Шольц предупреждает немцев о "социальной взрывчатке"

"Австралийский премьер-министр заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении еще 16 российских министров, запретит импорт российского золота", — говорится в сообщении агентства Reuters.

Агентство отмечает, что в случае присоединения 16 человек к австралийскому списку подсанкционных российских лиц, их количество составит 843.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.