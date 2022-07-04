МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Литва органичила транзит грузов в Калининград на основании санкций Евросоюза, которые были приниты в апреле, с момента их вступления в силу. Об этом заявил "TGH" министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Spiegel: Литву возмутила позиция Евросоюза по транзиту в Калининград

Глава МИД Литвы отметил, что страна следовала решению Евросоюза, а не вводила ограничения самостоятельно. "Это не позиция Литвы. Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции", — подчеркнул Ландсбергис, добавив, что сокращение транзита товаров в Калининград началось в апреле.